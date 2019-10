Occhiali da cinema: la storia dei Ray-Ban sul grande schermo

Gli occhiali da sole hanno da sempre rappresentato il fascino elegante e misterioso del mondo del cinema; iconici e tradizionali nelle loro forme, i diversi modelli hanno ricevuto una spinta di commercializzazione negli ultimi anni che ha riportato in auge alcune vecchie tendenze che hanno fatto la storia degli anni ’80.

In un mondo di innovazione e slancio tecnologico, passione per il boom economico e sogno americano, gli occhiali impazzano sul grande schermo e lasciano una forte impressione di ricercatezza e fascino, suggestione e stile.

Da dove arrivano i Ray-Ban

I Ray-Ban sono un brand nato nel 1937 a partire dalle esigenze dei piloti della US Air Force, infastiditi dal riverbero durante la guida dei mezzi aerei. Da casa produttrice di articoli militari, gli sviluppatori del marchio si fanno promotori dapprima del trend camouflage e successivamente dello slancio hollywoodiano che inizia a direzionare in maniera sempre più decisiva le scelte degli appassionati di cinema.

Il fermento degli anni ’50 lascia ancora la sensazione di un momento di grande trasformazione e rivoluzione dei gusti estetici e modaioli del grande pubblico, in cui i divi rappresentano lo stile e il coraggio di osare con accessori caratterizzati da bande oro e argento laterali, montature spesse e un forte accento estetico british. I Ray-Ban acquistano fama crescente, e danno vita alla prima collezione femminile nel 1958. Ad oggi, la voglia di osare con prodotti che siano in grado di regalare forti emozioni si traduce in una ricerca dell’eccesso, di nuove forme e colorazioni, come nel caso degli occhiali Ray-Ban tondi, i quali richiamano alla memoria la moda del decennio successivo. Il modello maschile è stato il vero trend 2019, ed è venduto in tutti i maggiori store online, come YOOX ad esempio. E il successo di questo marchio è stato alimentato anche dal mondo del cinema.

Il cinema e gli occhiali Ray-Ban

Ecco alcuni esempi di film hollywoodiani che agevolarono l’ascesa del marchio di occhiali da sole per antonomasia: