Attraversamenti pedonali più sicuri: ecco gli “occhi di gatto” per illuminare le strisce

Attraversamenti pedonali più sicuri a Monterotondo Marittimo, grazie all’intervento del Comune che ha recentemente installato gli occhi di gatto, così si chiamano tecnicamente i dispositivi per la segnaletica orizzontale, costituiti da luci a led ad accensione crepuscolare: si ricaricano di giorno con il sole e rimangono sempre accesi la notte.

I nuovi marker stradali sono stati installati sugli attraversamenti pedonali lungo la provinciale 398, all’ingresso del centro abitato di Monterotondo Marittimo e in alcuni punti più critici, come davanti alle scuole materne e medie e davanti alla Coop.

“L’intervento punta a ridurre la pericolosità di alcuni attraversamenti pedonali – afferma Emi Macrini, assessore comunale di Monterotondo Marittimo –, come quelli davanti alle scuole o al supermercato. Gli occhi di gatto sono un elemento efficace per aumentare la visibilità, consentendo all’automobilista di scorgere le strisce pedonali anche a distanza. Questo permette di avere il tempo per ridurre la velocità e aumentare il livello di attenzione prima di giungere a ridosso dell’attraversamento“.