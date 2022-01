Uffici comunali, in vigore le nuove disposizioni: obbligo di accesso con il Green Pass

Da martedì primo febbraio, per accedere agli uffici pubblici, servirà una delle certificazioni verdi Covid-19.

Per questo l’amministrazione comunale ha dotato la postazione della Croce Rossa di Scarlino, all’ingresso del palazzo comunale, di un tablet per la scansione del Qr code: i volontari controlleranno così la certificazione verde di chi accede in municipio.

Agli uffici comunali quindi, da martedì prossimo, potrà entrare solamente chi è in possesso del Green Pass rafforzato (che si ottiene con la vaccinazione e la guarigione), o base (la certificazione che viene inviata effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito negativo).

La disposizione è valida fino al 15 giugno 2022. L’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali è tutti i giorni (eccetto il mercoledì), dalle 9 alle 12, e il martedì, anche dalle 14.30 alle 17.