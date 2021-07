Affitti brevi: ecco tutte le novità e gli obblighi da adempiere

Per la stagione estiva 2021, che vede a Castiglione della Pescaia una forte richiesta di appartamenti in locazione, i cosiddetti “affitti brevi“, il Comune ricorda agli interessati quali sono gli obblighi per una corretta gestione di questa attività.

In primo luogo, chi mette a disposizione il proprio alloggio per il sistema di accoglienza attraverso gli affitti brevi deve provvedere con modalità telematica all’iscrizione nell’albo regionale attraverso questo indirizzo: https://open.toscana.it/servizi. A seguire, con l’effettuazione sempre obbligatoria della registrazione al portale della Polizia di Stato, al link https://alloggiatiweb.poliziadistato.it, comunicherà ad ogni arrivo i nominativi degli ospiti. Inoltre, sarà necessario provvedere al pagamento dell’imposta di soggiorno con la procedura Staytour, raggiungibile tramite un codice di accesso assegnato dall’ufficio, tributi del Comune costiero.

Una volta concluso il percorso degli adempimenti amministravi ed attivato l’accesso al portale della Questura e del Comune, sarà possibile gestire arrivi e segnalazione degli alloggiati. Ulteriore impegno rimane quello di comunicare a fine mese al Comune capoluogo i dati statistici degli arrivi e delle presenze. Questi obblighi scattano anche in caso di affidamento ad agenzie specializzate degli affitti dei singoli appartamenti.

«La Giunta – spiega il sindaco Giancarlo Farnetani – continua a promuovere tra le attività turistiche extra alberghiere anche gli “affitti brevi” ed ha predisposto all’interno del portale turistico www.turismocastiglionedellapescaia.it la sezione “Appartamenti per affitti brevi”, un database pubblico delle abitazioni poste in affitto».

Per il 2021 l’amministrazione comunale ha riattivato l’imposta di soggiorno senza variazione della tariffa rispetto all’anno 2019 e le violazioni alle disposizioni saranno sanzionate a seguito dei controlli.