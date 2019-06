Amiata, in arrivo un nuovo psicologo: rafforzato il sostegno ai cittadini

E’ stato conferito al dottor Giuseppe Cerbucci un incarico a tempo indeterminato nell’Area professionale di psicologia, da espletare presso l’Ufsma della Zona Amiata grossetana.

Il dottor Cerbucci, già operativo dai primi di questo mese, è risultato il più idoneo tra i candidati alla richiesta che la Asl Toscana sud est aveva pubblicato tramite avviso per rendere più stabile la dotazione organica in questa specifica zona della provincia di Grosseto, integrandola con un nuovo psicologo.

In particolare, lo psicologo ha evidenziato capacità professionali e titoli negli ambiti di formazione, esperienza e competenze nel settore psicodiagnostico negli adulti e nella psicoterapia di gruppo. Le sue principali mansioni sono infatti orientate ad attività di valutazione psicologica e neuropsicologica, colloqui psicologici e psicoterapici individuali, diretti ad adulti e bambini o nel settore dipendenze.

Nel suo curriculum, numerose sono le esperienze professionali legate prevalentemente all’assistenza psicologica alle fasce più deboli della popolazione, come i bambini, gli anziani, i detenuti, i tossicodipendenti e persone in situazioni di disagio sociale in generale. L’arrivo del professionista contribuisce a rendere ancora più efficiente il servizio di psicologia particolarmente richiesto in quella zona: infatti le peculiarità del territorio di riferimento che non facilitano i collegamenti con il resto della provincia, possono talvolta influire su abitudini e stati d’animo degli abitanti.