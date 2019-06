Nuovo orario dell’ufficio Edilizia economica e popolare

Cambia l’orario di apertura al pubblico dello sportello Edilizia economica e popolare.

L’ufficio sarà aperto il martedì dalle 9.30 alle 12.30.

Per motivi tecnici, lo stesso sportello sarà chiuso nei periodi dal 24 giugno al 12 luglio, dal 22 al 31 luglio e dal 26 agosto al 6 settembre 2019.

Rimane in vigore la possibilità di prendere un appuntamento il mercoledì nella fascia oraria che va dalle 10 alle 12.

Per info: [email protected]; tel. 0564/488795 – 832 – 362.