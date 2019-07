Il nuovo orario estivo della biblioteca comunale Chelliana

Cambia l’orario estivo della biblioteca comunale Chelliana.

A luglio la rinnovata struttura di via Mazzini è aperta il lunedì dalle 14.30 alle 19.30, il martedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 19.30, il giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 22 (con l’apertura serale in occasione delle notti bianche nel centro storico), il venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Ad agosto la Chelliana sarà invece aperta il lunedì dalle 16.30 alle 22, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 22, mentre il sabato 8.30 alle 13.30.

Rimangono invariati gli orari di apertura delle sedi decentrate, che sono per il Punto biblioteca nello spazio Soci Coop al Centro commerciale Maremà il lunedì dalle 10 alle 13 e il venerdì dalle 16 alle 19, mentre per DoctorLibro all’ospedale Misericordia dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 13.

Info: tel. 0564488054/5, https://www.bibliotechedimaremma.it/library/Chelliana/.