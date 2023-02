Nuovo Millennio entra in Consiglio comunale: “Punto di riferimento per il sindaco”

Il gruppo Nuovo Millennio, in linea con il percorso politico post-elettorale portato avanti fino a questo momento, annuncia il suo ingresso all’interno del gruppo misto in Consiglio comunale.

“Una decisione che vuole premiare l’identità e l’autonomia di questo movimento politico grossetano, che da oltre vent’anni è presente in città, con una sua rappresentanza attiva nelle amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo – si legge in una nota del gruppo -. In particolare in quella attuale, Nuovo Millennio si conferma punto di riferimento imprescindibile ed elemento di grande supporto all’operato del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che, con il suo secondo mandato, sta portando avanti con successo gli obiettivi prefissati già nella scorsa legislatura, con conferme e anche sorprendenti novità”.

“La lista Vivarelli Colonna sindaco ha permesso a questa maggioranza di esprimere una linea di governo credibile e di pianificare un futuro di sviluppo per la nostra Grosseto. Non poteva essere altrimenti, poiché già dal 2016 Nuovo Millennio ha riconosciuto nel sindaco Vivarelli Colonna l’uomo giusto per guidare la città, scelta confermata con entusiasmo anche nel 2021, con il rinnovo della fiducia anche da parte dei cittadini, che continuano a credere fermamente in questa amministrazione comunale – prosegue il comunicato –. A questo punto è arrivato il momento di dare un segnale importante in termini di identità politica, anche in vista delle sfide future che ci attendono, sempre tenendo conto del percorso congiunto avvenuto in campagna elettorale, motivo di grande orgoglio per tutti noi. Cosa cambierà? La certezza è il lavoro portato avanti dalla squadra fino a questo momento, una squadra vincente, solida e insostituibile, così come la coalizione di appartenenza. In questo contesto l’azione di Nuovo Millennio sarà ancora più incisiva e determinante”.