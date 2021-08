Nuovo manto stradale e segnaletica per le strade di Capalbio

Nuovo manto stradale e segnaletica orizzontale per alcune strade nel comune di Capalbio. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha completato i lavori per il rifacimento di alcune vie di collegamento, per un investimento complessivo di 80mila euro.

“Si tratta di lavori di manutenzione ordinaria – spiega Marzia Stefani, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Capalbio – che rendono più fruibili e percorribili alcune strade del nostro territorio e, oltre a rendere più agevole la percorrenza, rappresentano un miglioramento per la messa in sicurezza“.

In particolare, è stata perfezionata la strada che, da Borgo Carige, conduce all’isola ecologica, le strade comunali Madonna Nicola, località centro “D”, Casal del Brizzi, Cava del Gesso, Monte Forcato, strada comunale “Quarto del Brizzi”.

“Si tratta – conclude l’assessore Stefani – di un primo stralcio dei lavori per la messa in sicurezza e l’adeguamento che verranno realizzati anche su altre strade comunali. Siamo riusciti, infatti, a reperire risorse per eliminare altre criticità presenti su altre vie di collegamento”.