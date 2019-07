Nuovo incendio tra Fonteblanda e Rispescia: fermato il traffico ferroviario

Aggiornamento ore 18.18: per evitare altre interruzioni del traffico ferroviario è stato deciso che una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto rimarrà nella zona dell’incendio per fare bonifica per tutta la notte. Se sarà necessario l’opera di bonifica proseguirà per tutta la giornata di domani. Nel caso ci dovesse essere ancora pericolo di ripresa dell’incendio lungo il tratto ferroviario, i Vigili del Fuoco resteranno sul posto anche martedì prossimo.

Aggiornamento ore 17.58: è ripreso alle 16.50, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, il traffico ferroviario fra Albinia e Alberese (linea Pisa – Roma), sospeso dalle 15 per un incendio divampato nei pressi dei binari.

I treni in viaggio hanno accumulato ritardi fino a 100 minuti, mentre un convoglio è stato cancellato e sei limitati nel percorso.

Durante lo stop della circolazione è stato attivato un servizio di autobus fra Grosseto e Orbetello. Informazioni diffuse nelle stazioni e con circa 1.800 fra sms e mail ai viaggiatori registrati.

Potenziato il servizio di assistenza alle persone in viaggio con distribuzione di bottiglie d’acqua e kit con generi di conforto.

Tre squadre dei Vigili del Fuoco di Grosseto stanno operando nello stesso luogo in cui si era verificato un incendio venerdì scorso lungo la linea ferroviaria fra Fonteblanda e Rispescia. Sono impegnate con otto mezzi.

Per consentire le operazioni di spegnimento è stato fermato il traffico ferroviario con il distacco della linea elettrica. Sul posto squadre dei volontari, ente Parco e tecnici delle ferrovie.

L’Aurelia è invece percorribile.

Notizia in aggiornamento