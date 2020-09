Riapre il Nuovo Cinema Goldoni: ecco la programmazione e gli orari dei film

A Massa Marittima si torna in sala con la riapertura del Nuovo Cinema Goldoni dopo mesi di chiusura a causa della pandemia.

La sala cinematografica ricavata all’interno del Palazzo dell’Abbondanza, la cui gestione è stata affidata dal Comune alla cooperativa L’Ape Regina, riaprirà i battenti con una nuova programmazione venerdì 2 settembre alle 21.15, con la proiezione del film “Il meglio deve ancora venire”, diretto da Alexandre de la Patellière, Matthieu Delaporte, con Fabrice Luchini e Patrick Bruel.

Una commedia originale e commovente, dai toni agrodolci, che è stata presentata alla Festa del cinema di Roma dello scorso anno, ma che è uscita nelle sale italiane solo lo scorso 17 settembre. Il film sarà proiettato anche sabato 3 ottobre alle 21.15, domenica 4 ottobre alle 17.30 e alle 21.15, lunedì 5 ottobre solo alle 21.15. Orari che rimarranno invariati per tutta la stagione.

“Cercheremo come sempre di offrire la migliore programmazione possibile, in particolare con film di alta qualità – spiega Emiliano Barberini, presidente della cooperativa L’Ape Regina –, il tutto nella massima sicurezza e nel rispetto delle linee guida per la lotta al Covid. Cercheremo di non far dimenticare alle persone che vedere un film al cinema non è la stessa cosa che vederlo in tv”.

Costo del biglietto: 7 euro intero e 5 euro ridotto. Gli aggiornamenti sulla programmazione possono essere consultati anche sulla pagina Facebook Nuovo Cinema Goldoni.