Nuovi reperti arricchiscono la mostra evento del museo archeologico di Vetulonia

La mostra “Taras e Vatl. Dèi del mare, fondatori di città“, inaugurata lo scorso 20 giugno a Vetulonia, si arricchisce di preziose novità. Sabato 17 luglio alle ore 19 (ingresso gratuito prenotazione obbligatoria – tel. 0564 948058 / 0564 927241 e-mail: museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it), entrano in scena nel Museo civico archeologico Isidoro Falchi importanti reperti prestati dal Nucleo tutela della Guardia di Finanza di Roma.

«Questa esposizione – affermano Susanna Lorenzini e Walter Massetti, rispettivamente assessora alla Cultura ed al Turismo e alla valorizzazione di Vetulonia – sta riscuotendo un notevole successo. Sono molti fra castiglionesi e turisti che hanno già visitato la struttura di piazza Vatluna ed ammirato l’incontro far i due “giganti” della storia dell’Italia antica, Taras-Taranto, colonia greca di Sparta e Vatl-Vetulonia, la celeberrima città della dodecapoli etrusca, che il direttore scientifico del MuVet Simona Rafanelli ha saputo elevare al ruolo di protagoniste di un grande evento culturale, articolato nel corso dell’anno in diversi momenti. Quello a Vetulonia è il primo dei tre atti: due mostre, l’una al Falchi e l’altra al Nazionale di Taranto, e un convegno, che si terrà a novembre ancora nel capoluogo pugliese».

«La collaborazione con la Guardia di Finanza – sottolineano con orgoglio Lorenzini e Massetti – risale al 2013 e rappresenta sia per l’amministrazione comunale, che per il nostro museo un vanto oltreché il fiore all’occhiello delle nostre manifestazioni culturali».

Unanime il consenso e l’ammirazione rivolti da studiosi, addetti ai lavori, turisti occasionali, appassionati, semplici curiosi per il percorso scientifico-narrativo e per l’allestimento scenografico ed emozionale che si è avvalso quest’anno del prezioso supporto dell’azienda di illuminazione professionale Exenia, dell’apporto pittorico dello street artist Dario Vella e musicale del Maestro Stefano “Cocco” Cantini, autori rispettivamente del contesto affrescato e della colonna sonora dedicata che accompagnano la narrazione espositiva affidata ad una selezione di capolavori dell’artigianato artistico tarantino ed etrusco.

Le nuove opere concesse in prestito dalla Guardia di Finanza vanno ad arricchire ulteriormente la mostra vetuloniese, integrando in particolare gli episodi espositivi dedicati alle creature e ai miti del mare, con uno splendido bassorilievo di età romana in marmo che esibisce un piccolo Eros a cavallo di un ariete marino e con un variopinto piatto “da pesce” e alla figura di Ercole, con una raffinata anforetta a figure nere di produzione ateniese e un cratere magnogreco a figure rosse che esaltano le imprese maggiori compiute dall’eroe. Due splendidi vasi che vanno ad affiancarsi ad alcune delle opere più apprezzate dal pubblico dei visitatori, come la magnifica testa di Ercole, replica marmorea romana in dimensioni ridotte del colosso bronzeo eretto nell’acropoli di Taranto da Lisippo nel IV secolo avanti Cristo, e la clava erculea in bronzo, attribuibile a una statua di stile lisippeo restituita dai resti di uno dei quartieri della città antica di Vetulonia, ma la sala del MuVet, dove sono esposti gli straordinari gioielli d’oro etruschi e tarantini è quella che desta molto stupore da parte dei visitatori. In quello spazio si possono ammirare corone e ricchi diademi in foglie laminate, o a cercine con fastose incisioni floreali, raffinate collane a maglie auree ed armille (bracciali) con terminazioni plastiche a testa di leone, anelli con castone adornato dai personaggi del mito a rilievo, elaborati orecchini dalle fogge più varie originali, a tubo con pendenti ad anfora o a cratere, a pavoncella, a testa di nero o di leone modellati nella forma caratteristica tarantina della navicella, impreziosita da grani aurei.