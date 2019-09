Nuovi negozi aderiscono al progetto “Carta del pane” per le famiglie in difficoltà

La “Carta del pane” proseguirà per tutto il 2019: con una delibera di giunta, l’amministrazione comunale ha rinnovato per un altro anno, precisamente fino al 30 giugno 2020, il progetto promosso dalla cittadina Serena Mauri e curato dall’assessorato alle politiche sociali del Comune. L’iniziativa prevede che a fine giornata i negozi che aderiscono mettano a disposizione alimenti freschi rimasti invenduti ai nuclei familiari con problemi economici.

Nello specifico, i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, destinatari dell’iniziativa, saranno individuati dal Servizio sociale professionale del Coeso – SdS di Grosseto, tra i residenti nel comune. A ciascun nucleo familiare sarà quindi consegnata una scheda personale mensile, vidimata dal Comune di Grosseto, su cui l’esercente apporrà il timbro relativo alla data in cui il nucleo familiare ha ritirato gli alimenti. Le famiglie non potranno rivolgersi a più di un esercente al giorno e non potranno presentarsi oltre l’orario di chiusura.

“E’ un nostro preciso dovere proseguire con queste iniziative a forte vocazione solidale – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle politiche sociali Mirella Milli –. Il Comune riconosce il messaggio sociale di generosità e sostegno alle persone in difficoltà che questo progetto, nato dalla collaborazione di pubblico e privati, riesce a veicolare. E’ dunque nostra intenzione continuare a promuovere questo progetto ribadendo l’invito agli esercizi commerciali che ancora non hanno aderito, soprattutto a quelli delle frazioni adiacenti alla città che andrebbero a rendere ancora più capillare questa bella rete di solidarietà che si è creata.”

Ecco la lista aggiornata degli esercenti che aderiscono all’iniziativa: