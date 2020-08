Nuovi cestini nel centro storico di Grosseto

Al via mercoledì 5 agosto l’installazione dei nuovi cestini nel centro storico, all’interno delle Mura medicee.

I nuovi contenitori saranno divisi secondo due tipologie di rifiuti: indifferenziato e vetro-plastica-lattine, per un totale di 83 cestini che saranno sistemati a partire da corso Carducci.

Si tratta di contenitori sollevati da terra e poco ingombranti rispetto alla strada, ma soprattutto più facilmente gestibili per le operazioni di svuotamento e igienizzazione.

E di conseguenza più rispondenti alle prescrizioni anticontagio Covid, essendo più facile la sanificazione degli stessi.

La sostituzione completa dei cestini è anche inserita nel progetto più complesso di restyling del centro storico cittadino; gli stessi cestini infatti sostituiscono i vecchi ormai desueti e in molti casi anche fatiscenti, con altri contenitori anche esteticamente più consoni al decoro urbano.

Il prossimo step per il miglioramento del decoro urbano sarà la rimozione delle scritte con le bombolette sugli edifici; progetto anche questo portato avanti dall’ufficio Ambiente.

Allo studio anche eventuali incentivi ai privati per la pulizia degli intonaci delle abitazioni imbrattate con scritte.