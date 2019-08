Nuove truffe nel grossetano, AdF torna a mettere in guardia gli utenti

Attenzione ai sedicenti addetti di Acquedotto del Fiora: il personale non è autorizzato a entrare nelle abitazioni per controlli sull’acqua.

Visti i nuovi casi denunciati nel grossetano, in cui finti tecnici usano il pretesto di una falsa contaminazione dell’acqua da mercurio per introdursi nelle case, AdF torna a mettere in guardia gli utenti: in alcuno modo il gestore del servizio idrico autorizza il proprio personale a svolgere controlli sulla qualità dell’acqua nelle abitazioni. I tecnici si presentano a domicilio solo previo appuntamento, richiesto dall’utente stesso o fissato direttamente da AdF, come ad esempio per la sostituzione del contatore, e va ricordato che in nessun caso è richiesto un esborso economico al momento dell’intervento.

Acquedotto del Fiora invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente alle autorità preposte i sedicenti tecnici.