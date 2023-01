Nuove motociclette per i Carabinieri: “Controllo del territorio più rapido ed efficace”

Per il 2023, i Carabinieri della Compagnia di Orbetello avranno a disposizione nuovi mezzi con cui pattuglieranno il territorio. Si tratta di motociclette, fornite loro in dotazione al fine di incrementare le attività di prevenzione e contrasto ai reati commessi nel territorio.

I mezzi sono stati assegnati in particolare al Nucleo Radiomobile di Orbetello, ma, trattandosi di mezzi a due ruote, saranno impiegati non solo nel territorio del comune lagunare, ma in tutti i territori limitrofi, che per le loro caratteristiche vedono questi mezzi molto utili. Si pensi, ad esempio, alle strade più strette e difficilmente percorribili in macchina, di cui alcuni borghi sono piene, ma anche alle vaste zone boschive, con tratti di strada a volte accidentati, di cui la percorribilità in macchina è abbastanza limitata.

I Carabinieri motociclisti, adeguatamente formati ed equipaggiati, saranno utilmente impiegati anche durante le future stagioni estive, nelle quali riusciranno molto più agevolmente a superare il traffico veicolare, nella stagione calda molto intenso, ed arrivare così molto più tempestivamente sul luogo di un intervento.

Con motori prestanti e una rilevante aerodinamica, l’impiego delle nuove moto, che molti cittadini hanno già avuto modo di vedere da vicino durante le recenti festività natalizie, contribuirà in maniera importante e concreta alle attività operative dell’Arma.