Nuove insegne nella grande distribuzione grossetana

Dopo la decisione del Gruppo Auchan di abbandonare il mercato italiano con la cessione dei punti vendita a Conad, Etruria Retail, azienda senese licenziataria del colosso francese della grande distribuzione ha scelto Carrefour come nuovo partner.

Il piano prevede quindi il consolidamento della rete commerciale francese nelle regioni del centro Italia, tra cui la provincia di Grosseto dove cambieranno insegna i supermercati a marchio Simply.

Gérard Lavinay, Presidente di Carrefour Italia, ha commentato così l’accordo: ”Confermiamo la profonda fiducia riposta in questo mercato e l’impegno verso i nostri clienti in Italia. Le attività verso un’alimentazione sostenibile sono in pieno sviluppo e, con quanto annunciato oggi, riusciremo a coinvolgere ulteriormente il Centro e il Sud Italia in questo processo di cambiamento epocale.”