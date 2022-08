Cresce il numero delle Guardie giurate volontarie venatorie a Castiglione della Pescaia.

Nei giorni scorsi hanno presentato giuramento in Comune quattro nuovi agenti: Enrico Zazzeri, Edoardo Gemignani, Simone Cittadini e Antonio Pillai, che si apprestano a svolgere un servizio importante in ambito venatorio ed ittico, dando un valido supporto nell’attività di vigilanza all’intero territorio comunale. Un’attività che nasce da un percorso dove le Ggvv hanno frequentato un corso organizzato dalle associazioni venatorie ed agricole di riferimento, per poi sostenere e superare un esame validato dalla Regione Toscana con la collaborazione della Polizia Provinciale.

I servizi di vigilanza sono coordinati dal comandante della Polizia provinciale, in accordo con le associazioni venatorie, ittiche ed ambientaliste, avvalendosi dell’ispettore Gav Sandro Pilozzi.

Le Ggvv fanno parte del coordinamento provinciale della vigilanza volontaria e operano con il preciso obbiettivo di provvedere alla protezione delle risorse ambientali e faunistiche, accertano violazioni che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di protezione del patrimonio naturale, faunistico e dell’ambiente.