Nuova iniziativa della pro loco di Orbetello per le attività del centro e di Neghelli

La Pro Loco lagunare si fa promotrice di una nuova iniziativa indirizzata a tutte le attività ubicate ad Orbetello centro e Neghelli: richiede infatti ai commercianti di aderire ad una convenzione speciale da proporre ai propri soci per acquisti a particolari condizioni.

Tali condizioni sono libere e ogni esercente può scegliere quelle che ritenga più opportune, purchè sia presente un qualsiasi tipo di vantaggio per il tesserato Pro Loco.

“Siamo convinti – dicono i membri della Pro Loco – che tale convenzione porterà molti vantaggi a tutti: infatti avrà non solo lo scopo di aumentare il numero dei tesserati, incrementando di fatto le disponibilità in cassa dell’associazione da poter poi reinvestire in eventi e altre iniziative a favore dell’intera comunità, ma sarà anche e soprattutto un primo passo verso quel processo di collaborazione, che a Orbetello non si è mai consolidato e che ci porterà finalmente a fare rete.

E’ inoltre uno strumento che può tutelare l’economia del nostro paese, costituita soprattutto da piccoli negozi, ad oggi sempre più in difficoltà, i quali potranno usufruirne per fidelizzare i propri clienti.

Sia la convenzione che le attività stesse saranno poi pubblicizzate attraverso i nostri canali social e sul nostro sito internet; e verrà consegnato un simpatico adesivo di riconoscimento da esporre in ogni negozio convenzionato.

Non perdiamo questa occasione per intraprendere un percorso verso un futuro che se ci vuol vedere ‘sopravvivere’ deve vederci in prima fila a fare rete tutti uniti, creando una collaborazione che deve essere percepibile e riconoscibile sia dai cittadini che dai turisti”

“Siamo sempre molto felici di sostenere iniziative che facciano sistema in un settore come quello del Turismo che necessita della sinergia delle risorse e di obiettivi condivisi per poter raggiungere risultati soddisfacenti. Le Pro Loco sono, per loro natura giuridica, i soggetti fondamentali si supporto all’Amministrazione comunale per mettere in campo azioni mirate al miglioramento dei servizi al turista e sono perciò convinta che, se riescono a coinvolgere gli operatori economici del settore, possano davvero dare vita ad iniziative importanti per l’accoglienza e il potenziamento della capacità ricettiva del nostro territorio. Ringrazio quindi sentitamente sia la Por Loco Lagunare sia gli operatori commerciali che vorranno aderire all’iniziativa, certa che porterà risultati importanti e del tutto soddisfacenti per i nostri visitatori”. Così commenta l’assessore al Turismo del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali.

Per confermare l’adesione o per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il seguente indirizzo email: [email protected]