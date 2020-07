Nuova illuminazione lungo la strada del Pozzarello

Sono terminati i lavori di installazione dell’impianto di illuminazione lungo la provinciale in località Pozzarello e da venerdì scorso il tratto di strada lato mare compreso tra la fine della Bretella Cantoniera ed il bivio con via della S.S. Trinità è illuminato da 11 nuovi punti luce che lo renderanno più sicuro.

Si è trattato di un intervento necessario che ha integrato la pubblica illuminazione in un punto cruciale di accesso al centro abitato di Porto Santo Stefano in cui ogni giorno si registra una circolazione intensa. Per questo l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario intervenire per renderla più sicura e migliorarne così la sua percorribilità nelle ore notturne riducendo la possibilità di incidenti. La realizzazione dell’opera renderà possibile percorrere a piedi il tratto Pozzarello- Porto Santo Stefano (via Bretella) con illuminazione totale del percorso.

I nuovi lampioni installati, del tutto simili a quelli esistenti, sono tutti realizzati con tecnologia LED a basso consumo energetico.