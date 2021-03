Taxi, aggiornato il numero degli stalli: in città ci sono 10 aree di sosta

Riviste e aggiornate le piazzole di sosta per i taxi in città. L’amministrazione comunale ha raccolto le istanze dei rappresentanti del comparto, stabilendo che gli stalli previsti per i taxi sono 7 alla stazione, in piazza Marconi, e 3 in piazza Duomo.

“Facendo seguito alle richieste che ci sono arrivate dalle associazioni di categoria – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle attività produttive, Riccardo Ginanneschi – abbiamo aggiornato posizione e numero delle aree destinate ai taxi. In questo modo è stata determinata una ridefinizione formale degli stalli, che garantisce un servizio e una turnazione adeguati alle esigenze degli utenti“.