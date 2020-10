Numero gratuito, social network e Urp per le segnalazioni: comunicare con la Asl è sempre più facile

La partecipazione, la trasparenza e l’ascolto per individuare soluzioni e per trasmettere le giuste informazioni.

E’ quanto si prefigge ogni giorno la Asl Toscana sud est nell’interazione con i cittadini. Sono tante le iniziative messe in campo quotidianamente per facilitare l’accesso ai servizi e alle informazioni. In primis è attivo il numero verde gratuito su tutti i servizi della Asl Toscana sud est nelle tre province di competenza: Arezzo, Siena e Grosseto. E’ il numero unico 800.613311, a cui gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. Si tratta di un servizio prettamente informativo, con il compito di orientare gli utenti e, con il supporto dell’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), di rilasciare informazioni utili per sviluppare la conoscenza delle attività socio-sanitarie di interesse dei cittadini. Il numero non consente di prenotare, annullare o spostare prestazioni sanitarie.

Per avvicinare ulteriormente la popolazione l’Azienda ha previsto, per il mese di dicembre, alcuni giorni per ricevere i cittadini. Chi volesse incontrare la Direzione può contattare la segreteria ai seguenti numeri 0577.536902, 0577.536908 e 0577.536985, (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16) entro venerdì 30 novembre e verrà messo in agenda per il mese successivo.

Con l’obiettivo di raggiungere più persone possibili, l’Azienda sta implementando la propria presenza sui social network, con una pagina su Facebook (Azienda USL Toscana Sud Est) e un account su Twitter, che vengono utilizzati per veicolare informazioni di servizio, iniziative e campagne di sensibilizzazione.

Per qualsiasi segnalazione, si ricorda che nelle tre province è attivo il servizio Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) che consente all’Azienda di prendere in carico in modo ufficiale le situazioni sollevate dal cittadino. Le modalità di contatto e segnalazione sono le seguenti:

telefonando allo 0564.485880;

per e-mail, all’indirizzo urp.grosseto@uslsudest.toscana.it;

per posta ordinaria, all’indirizzo: Asl Toscana sud est, Via Curtatone 54 – 52100, Arezzo.

“L’Azienda lavora per i cittadini e siccome è grande, dobbiamo rafforzare tutti gli strumenti che ci mettono in relazione con loro. E’ fondamentale il nostro Comitato di partecipazione, che ci fa da tramite con tutte le associazioni, ma non possiamo dimenticare le nuove tecnologie né tantomeno il valore di una relazione personale, perché soprattutto nella malattia diventa essenziale” conclude la direzione.