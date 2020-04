Nucleo Fenice, nasce “Ermes.shop”, dal cliente al venditore con un click

È stato presentato al tavolo Nucleo Fenice dedicato a Commercio e Attività produttive Ermes.shop, il marketplace locale che vuole essere un punto di contatto tra gli esercenti e i clienti del territorio comunale.

Il portale nasce su suggerimento delle realtà locali come una delle risposte al periodo di emergenza. Una proposta che si è tradotta in un progetto mirato ad agevolare l’incontro tra il produttore e il consumatore nell’ambito del mercato locale.

“L’emergenza sanitaria e il conseguente blocco delle attività ha costretto a rivedere molte delle nostre abitudini anche in termini di consumi – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Riccardo Ginanneschi -, per questo ci stiamo concentrando insieme ai soggetti interessati alla ripresa da questa crisi su soluzioni utili per questa fase di transizione. Si tratta di soluzioni che potranno diventare ottime occasioni di rilancio e buone prassi anche per l’immediato futuro”.

“Ermes.shop” avrà quindi una parte dedicata all’esercente che potrà gratuitamente iscriversi al portale e caricare autonomamente tutte le informazioni che vorrà rendere pubbliche, a partire dalle immagini dei propri prodotti fino ai costi dei servizi, ecc.

Dal canto suo il cittadino utente-cliente potrà visionare questi contenuti e decidere se procedere alla proposta di ordine con il ritiro in negozio o la consegna a domicilio, decidendo anche la data per l’acquisto.

Tra i vantaggi la promozione delle attività da parte dei pubblici esercizi rispetto a una platea decisamente più ampia e la possibilità di conoscere più esercenti della propria realtà comunale da parte del cittadino.

I prodotti si potranno consultare per categoria con tanto di descrizione, prezzo e nome dell’esercente; ci sarà inoltre la possibilità del servizio ‘Chiama ora’ con un tasto dedicato che collegherà al numero diretto e il tasto ‘Whatsapp, richiedi info’ all’esercente.

I clienti potranno usufruire del portale senza alcun costo e saranno liberi di registrarsi, inviare la proposta di acquisto, anche a esercenti diversi, annullare la proposta e cancellarsi dal portale, senza che questo comporti alcun impegno.

Il portale potrà essere utilizzato anche da quegli esercenti che hanno già un proprio sito internet, mentre potrà essere un utile strumento web per l’e-commerce per quanti ne sono sprovvisti.

Prossimo step un sistema di recensioni reciproco a garanzia del cliente e del venditore.

Progettazione e sviluppo a cura di Andrea Guerrini.