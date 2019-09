Nubifragio in paese: bomba d’acqua fa saltare i tombini, strade allagate

Nubifragio su Manciano.

In poco più di mezz’ora sono caduti sul territorio 31 millimetri di pioggia ad una velocità di 91,4 mm/h.

Una vera e propria bomba d’acqua, che in pochissimo tempo ha mandato in tilt la rete fognaria del paese, con tombini saltati per la forte pressione dell’acqua e strade e vie, compresa la rotatoria centrale del paese, completamente allagate.

L’ufficio di Protezione Civile comunale sta monitorando la situazione con gli operai per il defluimento delle acque.

Nelle foto, la rotatoria di Manciano allagata e i tombini saltati.