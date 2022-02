“Novecento”: Eugenio Allegri in scena al teatro Salvini

Domenica 6 febbraio, alle 18, al teatro Salvini di Pitigliano, è in programma lo spettacolo “Novecento” di Alessandro Baricco, con Eugenio Allegri, per la regia di Gabriele Vacis. Una produzione Laboratorio Teatro Settimo.

Dopo il debutto avvenuto al Festival di Asti 16, il 27 giugno 1994, sono ormai oltre 600 le repliche e più di 250mila gli spettatori per un monologo divenuto un “cult” della scena italiana. Questi i numeri di “Novecento”, che prosegue la sua rotta, come il transatlantico Virginian, attraccando nei porti di piccole e grandi città, in piccoli e grandi teatri. Eugenio Allegri riparte dagli andamenti musicali della parola, dai gesti surreali, dalle evocazioni magnetiche che lo resero, al debutto, apprezzato dalla critica e amato dal grande pubblico.

Sono sempre disponibili i biglietti al link https://salvini.adarte.18tickets.it/ e al foyer del Ttatro Salvini di Pitigliano, in piazza Garibaldi 37 .

Informazioni al numero 350.0382685.

Si accede a teatro con super green pass e solo con mascherina FFP2 da portare per tutta la durata dello spettacolo.

La stagione teatrale è promossa dal Comune di Pitigliano, in collaborazione con il centro culturale Fortezza Orsini. Il cartellone degli spettacoli è curato da “Ad Arte Spettacoli” di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini.

I prossimi spettacoli sono: giovedì 3 marzo, alle 21, “Coppia aperta, quasi spalancata”, di Dario Fo e Franca Rame, con Chiara Francini e Alessandro Tedeschi, per la regia di Alessandro Tedeschi. Produzione: Infinito Teatro. Domenica 13 marzo, alle 18, “Giulietta e Romeo”, con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello, per la regia di Marco Zoppello. Produzione: Stivalaccio Teatro/Teatro Stabile del Veneto.