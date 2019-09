“Notte visibile 2019”, le modifiche temporanee alla circolazione stradale

Dalle 17 a mezzanotte del 21 settembre è istituito il divieto di transito, nel centro storico di Grosseto in tutta l’area della Ztl con ingresso da via Gramsci e uscita da via Amiata per tutti i veicoli compreso quelli in possesso di autorizzazione Ztl;

dalle 8 del 21 settembre fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la manifestazione (e comunque non oltre le 13 del 22 settembre), è istituito il divieto di transito e sosta, per tutti i veicoli, compreso i veicoli in possesso di regolare permesso Ztl, eccetto i mezzi preposti all’allestimento della manifestazione “Notte visibile 2019”, nel centro storico di Grosseto in piazza Martiri D’Istia e in piazza Baccarini;

dalle 8 del 21 settembre fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la manifestazione (e comunque non oltre le 13 del 22 settembre), è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, compreso i veicoli in possesso di regolare permesso Ztl, eccetto gli eventuali mezzi a servizio della manifestazione, nel centro storico di Grosseto in piazzetta Monte dei Paschi;

dalle 8 del 21 settembre fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la manifestazione (e comunque non oltre le 13 del 22 settembre), è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, compreso i veicoli con regolare permesso Ztl, eccetto i mezzi preposti all’allestimento della manifestazione, nel centro storico di Grosseto in piazza Socci (a destra del monumento);

dalle 8 del 21 settembre fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la manifestazione (e comunque non oltre le 13 del 22 settembre), è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, compreso i veicoli con regolare permesso Ztl, eccetto gli eventuali mezzi a servizio della manifestazione nel centro storico di Grosseto in via Chiasso Degli Zuavi, nel tratto compreso dal civico n. 4 e all’angolo “Claudio Amerighi”;

dalle 8 del 21 settembre fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la manifestazione (e comunque non oltre le 13 del 22 settembre), è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, compreso i veicoli con regolare permesso Ztl, eccetto i mezzi preposti all’allestimento della manifestazione, nel centro storico di Grosseto in piazza Pacciardi (lato adiacente a via Colombo), nel tratto compreso dal Largo Carlo Gentili e lo stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persone con impedite o limitate capacità motorie.