Notte di Capodanno: tre giovani in ospedale per abuso di alcol

Tre interventi per malori dovuti ad eccesso di alcol a Manciano: notte movimentata per il servizio di emergenza del 118.

Ricoverato a Pitigliano un ragazzo romano di 20 anni, in vacanza per il Capodanno a Saturnia, colto da malore per abuso di alcol. Stessa sorte per una ragazza di 23 anni di Viterbo, colpita da malore per eccesso di alcol.

Infine, un uomo di 40 anni, a Montemerano, è rimasto gravemente ferito con traumi e tagli dopo una brutta caduta nella sua casa, sempre in preda ai fumi dell’alcol. A dare l’allarme la compagna del 40enne.