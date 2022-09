“Notte della Cultura”: le iniziative in programma alla biblioteca Chelliana

La biblioteca comunale Chelliana parteciperà alla “Notte della Cultura” di sabato 24 settembre con una serie di importanti eventi, tra cui, nel chiostro, lo spettacolo teatrale “Il Circo inventato”, a cura di AnimaScenica Teatro, e, alle 21, l’atteso concerto dell’orchestra sinfonica Città di Grosseto.

Prima di questi due eventi, a partire dalle 17, si terrà la mostra dei libri illustrati per ragazzi tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, realizzata grazie alla collaborazione con le biblioteche che fanno parte della Rete grossetana biblioteche archivi centri di documentazione (Grobac).

Approfittando della “Notte della Cultura”, dunque, si coglie l’occasione per attivare una serie di percorsi che rendano visibile lo straordinario patrimonio bibliografico della Rete. In particolare, sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio fra i libri illustrati per bambini e ragazzi pubblicati tra la fine dell’800 e il primo sessantennio del ‘900: un meraviglioso universo di storie, avventure, suggestioni e magia, conservato nelle nostre biblioteche. Solo per citare qualche esempio, possiamo ammirare il primo Pinocchio di Enrico Mazzanti e quello a colori di Attilo Mussino del 1911, le mirabolanti avventure di Yambo e i celebri disegni per Salgari di Alberto Della Valle o ancora il signor Bonaventura di Tofano e le inconsuete macchine di Munari.