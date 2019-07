“La Notte Bianca dello Sport” sbarca in centro: le piazze si trasformano in campi sportivi

Il centro storico di Grosseto, per la prima volta, si trasformerà in una cittadella dello sport. Evento veramente inedito quello che è in programma per giovedì 18 luglio, con la “Notte Bianca dello Sport“.

L’iniziativa fa parte del programma de “Il Centro dell’Estate – Shopping, art, fun & food“, il ricco calendario di eventi estivi realizzato dal Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto con la co-organizzazione del Comune capoluogo e la collaborazione di Conad e Confcommercio.

Il beach tennis, la pallavolo, il football americano, il rugby, l’atletica, la danza, la ginnastica, il ciclismo, lo skate, la pallavolo e il basket sono gli sport che saranno rappresentati per l’occasione e che saranno proposti in una veste nuova, accompagnati dalla musica.

Cinque le piazze (piazza Dante, Duomo, Socci, Monte dei Paschi ed inizio di corso Carducci/Porta Nuova) che diventeranno dei veri e propri campi sportivi in cui alcune società saranno disponibili a far vedere, conoscere e far provare le loro attività a chiunque trascorrerà la serata nel centro storico.

E come tutte le Notti Bianche, i negozi rimarranno aperti per lo shopping serale, vantaggioso perché in pieni saldi estivi, e dalle 22.30 in poi ci sarà tanta buona musica proposta dai vari locali del centro storico.

Per i bambini non mancheranno le attività ludiche. “Cerca l’atleta che c’è in te” è il titolo della speciale caccia al tesoro per bambini dai 7 ai 12 anni organizzata dal Museo archeologico e d’arte della Maremma. La struttura museale, inoltre, rimarrà aperta al pubblico in orario serale.

“Siamo veramente molto contenti della risposta di grossetani e turisti alla prima ‘Notte Bianca della Musica’ di giovedì scorso – commenta il presidente del Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto Enrico Collura –. Andiamo avanti nel nostro programma dedicando una serata infrasettimanale allo sport, con l’auspicio di replicare lo straordinario successo della scorsa settimana, e di poter riproporre e far crescere l’evento l’anno prossimo, coinvolgendo altre realtà sportive cittadine“.

“Il centro storico è vivo sia d’estate che d’inverno – dichiarano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e l’assessore alle attività produttive Riccardo Ginanneschi – grazie all’impegno di tutti i soggetti che, assieme all’amministrazione comunale, puntano a questo obiettivo, associazioni di categoria in primis. Ci aspetta un’altra notte fatta di divertimento, shopping, musica, e l’occasione di goderci i luoghi simbolo di Grosseto“.

“Tematizzare le serate, così come ha voluto fare il Centro commerciale naturale ha dato un valore aggiunto alle Notti del Giovedì – osservano da Confcommercio Grosseto il presidente Carla Palmieri ed il direttore Gabriella Orlando –, anche perché, in questo modo, si va a coinvolgere tutta la cittadinanza. Attraverso una volta la musica, poi lo sport, il volontariato, l’enogastronomia e quanto altro ci rappresenta, il centro storico diventa la vetrina d’eccezione del buono e del bello della città di Grosseto“.

“Trasformare il centro cittadino per una notte in un villaggio sportivo è un ottimo modo per richiamare l’attenzione della comunità sull’importanza e il valore dello sport in termini di benessere fisico e mentale, di socializzazione e di integrazione – afferma Paolo Degli Innocenti, presidente di Clodia proprietaria dei negozi Conad di Grosseto –. Un’alimentazione sana, equilibrata, che privilegia il consumo di prodotti locali, unita all’attività fisica sono i principali alleati della nostra salute. Il centro storico, durante la Notte Bianca dello Sport, non sarà solo un luogo di festa e di aggregazione, ma anche uno spazio privilegiato di valorizzazione delle differenti discipline sportive. La presenza di Conad al fianco e a sostegno di questa iniziativa promossa dai commercianti del centro storico e del centro naturale, è in linea con il nostro impegno quotidiano per garantire, attraverso la qualità dei prodotti e dei servizi, l’attenzione al benessere dei cittadini”

Il programma

Le piazze

Piazza Dante:

beach tennis con Uisp Grosseto

pallavolo con Pallavolo VV.F Grosseto

rugby con Grosseto Rugby Club

football americano con Veterans Grosseto American Football Team

cheerleading con Condor Grosseto

corsa con Illuminando le Mura

Piazza Duomo:

danza con Dance System

danza con Asd Palestra Europa – Danza

danza con Asd Progetto Danza

ginnastica con Asd Ginnastica Grifone Grosseto

ballo con Buena Vista Caribbean Dance

Piazza Socci:

basket con Gea Basketball Grosseto

Piazza Monte de’ Paschi:

ciclismo con Uisp Grosseto

skate con Actionow Bluepark Grosseto

Inoltre: la società Agriletizia s.a.s, proprietaria delle due strutture bike hotel podere Cascatelle & Agriletizia, (noleggio, scuola, guida Mtb ed E-Bike) porterà alcune Mtb e E-Bike dando l’opportunità a chi vuole di provare un percorso realizzato ad hoc.

Inizio Corso Carducci (zona Porta Nuova):

pallavolo con Pallavolo Grosseto

Eventi nei locali del centro storico

Vermuttino – Coffee & Spirits

Piazza Dante 13

Ore 18.00 – Inaugurazione nuovo locale

Music Dj Shrek

Apre nel cuore di Grosseto, in piazza Dante 13, il “Vermuttino”. Tradizione e innovazione si sposano in questo progetto che unisce la caffetteria specializzata. alla miscelazione di qualità. Questo connubio si ritrova anche nella pausa pranzo, con un menù in continua evoluzione per coloro che vivono il centro storico quotidianamente… Ma anche per chi dovesse essere solo di passaggio.

Wineria

Via Paglialunga

Ogni membro dello staff indosserà una divisa diversa, in rappresentanza dei vari sport più amati, ed a metà serata è attesa una sfida di calcio 3 Vs 3 con lo staff del Bar Movida!

Gustangolo

Via San Martino

Evento binomio di musica e stoffe con la partecipazione dell’artista Bruno Lelli

Hortus in Urbe

Via Garibaldi

Per le Notti Bianche effettuerà una promozione con cocomero a fette a 1 Euro.

Dalle 22.30 fino a tarda notte:

Comix Café

Piazza San Michele

Notte [email protected] Café – Samà&Biagio Live

Gallery Cafè

Via Cairoli

James King and the Alabama Soul band

Wooden Beer Shop

Via dell’Unione

The music of Tool

Caffe Ricasoli

Via Ricasoli

Monkey Shot [email protected]è Ricasoli Grosseto

Jab Club

Piazza del Sale

Dj Set

Gustangolo Salumeria

Via San Martino

Musica live

Locali di piazza Martiri d’Istia

Piazza Martiri d’Istia

Musica live

Il Canto Del Gallo

Piazza Nello Tognetti

Roberto Ramacciotti live

Emporio del Rigattiere

Via Garibaldi

Pippo David Il Pianista delle Rose

Programma culturale

Apertura serale del Maam – Museo archeologico e d’arte della Maremma

Piazza Baccarini

Ore 21-23

Per i più piccoli – Ore 21.30

Il Museo archeologico e d’arte della Maremma propone per tutti i bambini “Cerca l’atleta che c’è in te”, una caccia al tesoro per bambini dai 7 ai 12 anni

Shopping

Negozi aperti in centro per lo shopping serale, alla scoperta di tante offerte e promozioni in occasione dei saldi.