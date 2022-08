La “Notte bianca della musica” accende il centro storico: il programma delle esibizioni

Ultimo giovedì estivo a tema per il centro storico: il calendario eventi del Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto, l’associazione dei commercianti e dei pubblici esercizi del cuore economico della città, si conclude con il recupero della “Notte bianca della musica“, rimandata in rispetto delle vittime del terribile incidente di Braccagni nello scorso luglio.

Con la coorganizzazione del Comune capoluogo, il contributo di Conad, la collaborazione della Fondazione Grosseto Cultura con il Polo culturale Le Clarisse e il Museo di storia naturale della Maremma, del Museo archeologico e d’arte della Maremma e il sostegno della Pro Loco e di Banca Tema, socia del Centro commerciale naturale, si darà vita ad una serata che vedrà alcune scuole di musica della città, il Polo Bianciardi e altre realtà esibirsi nelle piazze del centro storico di Grosseto.

Un’anteprima musicale della serata ci sarà già alle 18.00 in piazza Dante, per un set acustico di alcuni allievi della scuola di musica Cmm.

Dalle 21.30 poi il via al Cmm Live 2022 con i restanti allievi e i docenti del centro musicale di via Inghilterra.

Allo stesso orario, in piazza Socci i protagonisti saranno i ragazzi di due energiche band, i Paradise of broken souls e i Dynamite 36, studenti del Liceo musicale del Polo Bianciardi.

Spostandosi in piazza San Francesco, sarà la volta del progetto “Glory Street Solution” con il format “La musica di domani”, in collaborazione con Trashband e Rockland.

In un angolino magico del centro poi, in piazza Amerighi, andrà in scena “A modern songbook” con canzoni interpretate da allieve e allievi del Buon Canto.

A chiudere le esibizioni esterne ci sarà anche un live del duo Due di noi, all’altezza di Porta Nuova su corso Carducci.

Sarà anche l’ultima serata estiva dei negozi aperti in orario serale il giovedì, dalle 21.30 alle 23.30, così come quella dei tre musei cittadini fino alle 23.00: il Museo archeologico e d’arte della Maremma, il Museo di storia naturale della Maremma e il Polo culturale Le Clarisse.

Porte aperte invece già dalle 19.00 nei tanti ristoranti che partecipano al format “Ristorando“, dove verrà offerto l’ultimo menù a tema della stagione che sarà il pesce con la lisca.

I ristoranti che aderiscono all’iniziativa sono: 13 Gobbi Pub, Al numero nove, Artidoro, Bistrot 19, Sala Eden, Controbottega, Hottimo al Cinghialino, Vermuttino Bistrot, Ristoro da Poldo, Bottega Cirimangio, L’Archetto, L’Uva e il Malto, La Cantina di piazza del Sale, Locanda dè Medici, Loft-Enoteca Urbana, Lucignolo al Centro, Movida, Ostinati SaS, Pickeat, Taverna Il Canto del Gallo, Vineria da Romolo, Wineria drink&shop.

Sarà gradita la prenotazione e sarà possibile anche mangiare alla carta: per informazioni e prenotazioni si consiglia di contattare direttamente le strutture.

Da segnalare anche un altro evento culinario: dalle 19.30 al Comix Café scatterà la serata “Haburgermania” con la cucina del locale di piazza San Michele che accenderà la sua griglia e sfornerà hamburger per tutti i gusti.

A seguire, alle 22.00 musica live con I Pendolari.