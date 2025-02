“La piccola” è sempre più grande: Banca Tema dona un fondo alla biblioteca comunale

Capalbio (Grosseto). “La piccola” ormai lo è solo di nome.

Banca Tema, infatti, in accordo con l’amministrazione comunale di Capalbio, ha deciso di donare il fondo attiguo alla biblioteca comunale, mettendo così a disposizione della struttura e dei suoi utenti uno spazio di oltre dodici metri quadri.

“Ringrazio Banca Tema – dichiara il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – per la sensibilità e la vicinanza che con questo gesto ha ribadito nei confronti del nostro territorio. L’ampliamento della biblioteca permetterà, infatti, un’abitazione più ordinata per gli utenti, con un nuovo spazio messo a disposizione della crescita e del divertimento dei più piccoli”.

“Come Banca di credito cooperativo – commenta il presidente Francesco Carri –, il nostro impegno per valorizzare le iniziative culturali del territorio è costante. In questo caso, ci fa particolarmente piacere constatare come questo progetto sia cresciuto negli anni, permettendo alla biblioteca di diventare un punto di riferimento per la comunità capalbiese. Possiamo dire che ‘La piccola’ è un esempio di buona cooperazione tra le istituzioni locali, un traguardo raggiunto in sinergia per accrescere il bene comune. L’ampliamento dei locali, per dedicare uno spazio ai più piccoli, potrà essere utile anche alle scuole, con cui la struttura collabora sin dall’inizio”.

Nei prossimi giorni saranno svolte le operazioni di rifacimento e arredamento del fondo, comportando la chiusura temporanea e straordinaria della biblioteca da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio. Il nuovo spazio, utile alle varie attività e servizi offerti dalla struttura, sarà pensato soprattutto per le letture e gli eventi dedicati ai bambini.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore alla Cultura Patrizia Puccini – dei risultati ottenuti in questi anni dalla biblioteca. La struttura offre molti servizi sia alla comunità capalbiese che ai visitatori, prestando un’attenzione particolare agli utenti più piccoli. Con l’allargamento degli spazi poi siamo convinti che la fruizione della struttura possa migliorare ancora di più”.

“Vogliamo ringraziare – commenta la bibliotecaria Enrica Continenza – l’amministrazione comunale e Banca Tema per aver collaborato al fine di arricchire gli spazi e dunque i servizi della nostra struttura. In questo modo la struttura sarà maggiormente godibile e capace di ospitare un numero più alto di utenti”.