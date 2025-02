Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento: il Comune iscritto nel registro

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia è nel registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Ad un anno dalla presentazione dell’istanza al Ministero di Giustizia è arrivata la conferma: il Comune di Castiglione della Pescaia risulta in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n.202/2014 per essere iscritto nel registro Occ, Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, quale articolazione interna del Comune.

«Essere riusciti a creare questo organismo è un risultato che mi riempie di orgoglio – dichiara il sindaco Elena Nappi –. È un organismo che ha un rilievo sociale molto importante, rientrando nell’ottica della legge antisuicidi. E il nostro piccolo comune con questo risultato si pone ad un livello più alto di tanti grandi comuni quali Milano o Roma, che non hanno raggiunto l’obiettivo. Saremo a disposizione per tutta la provincia di Grosseto per cercare di risolvere situazioni economicamente gravose che andrebbero incontro solo a contenziosi lunghi e spesso irrisolvibili».

La legge n.3/2012, nota come “Legge salva suicidi”, definisce il sovraindebitamento come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Con l’introduzione della nuova figura del gestore per la crisi da sovraindebitamento, la Legge consente a quelle persone, meritevoli, che non riescono a pagare i propri debiti, di essere supportate e controllate dal gestore nelle procedure di presentazione del ricorso in Tribunale per rientrare in una situazione di equilibrio economico.

L'”Occ Castiglione della Pescaia” è il secondo organismo presente in provincia di Grosseto, dopo la Camera di commercio.

Referente interno dell’ “Occ Castiglione della Pescaia” è il segretario generale, coadiuvato dall’Ufficio segreteria amministrativa, referente responsabile per la gestione dei pagamenti e incassi di competenza è l’Ufficio ragioneria del Comune, gestori della crisi sono stati nominati cinque professionisti tra avvocati e commercialisti.

Potranno accedere a questo organismo tutti i residenti nel territorio di competenza del Tribunale di Grosseto.