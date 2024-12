Approvato il programma triennale dei lavori pubblici: gli interventi previsti

Grosseto. Il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2025/2027, un piano strategico che prevede progetti complessivi per circa 35 milioni di euro. Questo importante strumento di pianificazione rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale della città, puntando alla realizzazione di nuove opere e al completamento di interventi già avviati.

Il programma è stato aggiornato con l’eliminazione di progetti ormai conclusi o in fase avanzata di realizzazione. Tra questi, la riqualificazione di via dei Platani, ultimata negli scorsi mesi; la ciclostazione presso la stazione ferroviaria, che ha completato il quadro di interventi per l’area di piazza Marconi; la scuola di via Monte Bianco, finanziata con fondi del Pnrr; e il rifacimento del manto stradale in via Fossombroni e via Porciatti, intervento già portato a termine.

Gli interventi

Per il 2025, il piano triennale si concentra su una serie di progetti già finanziati e strategici per il territorio. Tra questi, spicca il ponte sulla Fiumara, inserito nell’ambito della ciclovia Tirrenica, un’infrastruttura chiave per promuovere la mobilità sostenibile e il turismo green. Altri interventi prioritari includono l’adeguamento sismico e antincendio della scuola primaria di via Mazzini, per garantire la massima sicurezza degli studenti; la riqualificazione di via Senese, nell’intersezione con via Genova con il nuovo svincolo, che migliorerà la viabilità e il decoro urbano; l’ampliamento dell’impianto sportivo di hockey, volto a potenziare le strutture dedicate alle attività sportive.

“Con l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 tracciamo l’ultimo capitolo di questa amministrazione, un percorso che terminerà con la fine del nostro mandato – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -. Questo piano rappresenta una sintesi tra ciò che abbiamo già realizzato e gli interventi strategici che completeremo nei prossimi anni, rispondendo concretamente alle esigenze del nostro territorio. Ogni progetto, dalla mobilità sostenibile all’adeguamento delle scuole, fino alla riqualificazione urbana e sportiva, è un investimento per il futuro della nostra città. Siamo orgogliosi del lavoro svolto e certi che lasceremo un’eredità significativa per Grosseto e per i suoi cittadini”.