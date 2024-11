Università, incontro tra sindaco, assessore e rettore: “In campo numerosi progetti”

Grosseto. Questa mattina il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore a cultura e Università Luca Agresti hanno incontrato il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra.

“Abbiamo avuto un colloquio piacevole. L’Università a Grosseto – sottolineano sindaco e assessore – è un bene di tutti, un’opportunità di crescita per l’intero territorio, un’eccellenza al servizio dei nostri figli e un plus in grado di attrarre giovani da tutta la provincia e oltre. Puntiamo a creare un distaccamento vero e proprio dell’Università di Siena a Grosseto: questa è la novità più importante e l’obiettivo primario. Attiveremo anche numerose ulteriori collaborazioni, come nel caso dell’Europe Direct, riguardo ai finanziamenti europei, e sinergie con il Distretto biologico della Maremma Toscana. Ci rivedremo presto per dare gambe a tutte le idee presentate stamani durante il nostro amichevole confronto”.

Soddisfatto anche il rettore, Roberto Di Pietra: “Con il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore Agresti – dichiara – abbiamo avuto un colloquio cordiale e costruttivo, in cui ho avuto modo di ribadire l’importanza per l’Università di Siena di essere parte rilevante del Polo universitario grossetano e di contribuire a sviluppare le sue attività verso la città e il territorio di Grosseto. Ci aggiorneremo presto per continuare questo dialogo e iniziare a rendere concrete alcune delle idee su cui ci siamo confrontati nell’incontro odierno”.