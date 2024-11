Turismo, il Comune organizza tavoli di confronto con i cittadini: come partecipare

Table of Contents

Pitigliano (Grosseto). Prosegue l’impegno del Comune di Pitigliano per coinvolgere i cittadini nel confronto avviato nei mesi scorsi per arrivare alla redazione di un Piano del turismo condiviso con la popolazione locale. L’obiettivo è quello di costruire un modello di accoglienza e interazione basato sulla coesione di una comunità intera.

L’incontro

Mercoledì 20 novembre, dalle 17 alle 20, si terrà un incontro aperto a tutti i cittadini che desiderano partecipare, nel corso del quale saranno organizzati dei tavoli di confronto su tematiche differenti.

Per partecipare basterà scrivere un messaggio Whatsapp al 349.5775281 o per mail a comunepitigliano@gmail.com entro e non oltre il 15 novembre, indicando a quale tavolo si desidera partecipare.

Contemporaneamente, resta aperta l’azione di consultazione attraverso la compilazione di un questionario che potrà essere richiesto scrivendo un messaggio Whatsapp al 349.5775281 oppure richiedendolo per mail a comunepitigliano@gmail.com

“Ci siamo interrogati su come immaginiamo Pitigliano tra 10 o 20 anni – afferma il sindaco Giovanni Gentili – e di conseguenza su quale sia il modello di accoglienza turistica più adatto alla nostra realtà. In questo percorso vogliamo coinvolgere i nostri cittadini. Lo abbiamo iniziato a fare lanciando il questionario e adesso faremo un ulteriore passo in avanti con lo strumento dei tavoli, che ci consente di allargare ulteriormente la riflessione”.

L’appuntamento aprirà con una breve introduzione in plenaria, poi le persone si divideranno per partecipare ai tavoli, seguirà la conclusione ancora in plenaria.

I tavoli

I tavoli a cui è possibile iscriversi: