Commemorazione dei defunti: il cimitero mette a disposizione carrozzine per chi ha difficoltà a camminare

Follonica (Grosseto). In occasione della commemorazione de defunti, il cimitero comunale di Follonica, nei giorni 31 ottobre, primo, 2 e 3 novembre, sarà aperto con orario continuato dalle 8.00 alle 17.30.

Saranno messe a disposizione 2 carrozzine a rotelle per coloro che si trovano in difficolta motorie a raggiungere le tombe dei loro cari (per il servizio è possibile chiedere informazioni al dipendente comunale presente).

Nei giorni primo e 2 novembre, sarà inoltre presente una pattuglia a piedi della Polizia Municipale, per un’attività di prevenzione a tutela della sicurezza dei cittadini, nel concetto più ampio di polizia di prossimità.