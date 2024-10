Azienda farmaceutica municipalizzata: avviso del Comune per la nomina dei componenti del CdA

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica intende acquisire le manifestazioni di interesse per la nomina dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Azienda farmaceutica municipalizzata, attualmente composta da due sedi farmaceutiche. L’oggetto dell’attività è la gestione delle farmacie comunali del territorio secondo quanto espressamente previsto dallo statuto dell’Azienda.

Per i requisiti soggettivi, professionali e di esperienza, è necessario consultare il bando pubblicato nell’Albo pretorio online al seguente link: https://follonica.halleyweb.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=25502

Coloro che intendano proporre la propria candidatura a componente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda farmaceutica municipalizzata sono invitati a presentare a questo Comune, tramite Pec, la propria manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta e corredata dal curriculum vitae e dalla copia del documento di identità.

La manifestazione di interesse, da redigersi in carta semplice secondo il modello scaricabile al sopraindicato link, deve pervenire al Comune di Follonica, in largo Cavallotti 1, tramite Pec all’indirizzo di posta certificata follonica@postacert.toscana.it., entro e non oltre il 15 novembre 2024.

Non saranno accolte le candidature che non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti o non siano state regolarmente sottoscritte.