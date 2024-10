Il Comune cerca un addetto stampa: come candidarsi

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato l’avviso per l’affidamento del servizio di addetto stampa per il periodo 2025-2027. La figura professionale dovrà essere idonea a svolgere le attività relative allo sviluppo della comunicazione dell’Ente.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti ai candidati: l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti e la regolarità riguardo agli obblighi di formazione professionale dallo stesso stabiliti; comprovata esperienza professionale di almeno due anni presso soggetti pubblici o privati per il medesimo profilo professionale oggetto della presente selezione.

Per l’affidamento del servizio il Comune di Massa Marittima attiva una procedura aperta. Le domande di partecipazione devono essere redatte in carta libera, conformemente al modello allegato all’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Massa Marittima nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, debitamente sottoscritta e corredata di copia di documento di identità del candidato in corso di validità.

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa all’indirizzo “Comune di Massa Marittima – Ufficio Protocollo, Piazza G. Garibaldi, 9 – 58024 Massa Marittima (GR)” e dovrà pervenire entro le ore 12 di martedì 12 novembre 2024.

Potrà essere consegnata a mano, all’Ufficio Protocollo, nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17 (il plico dovrà riportare all’esterno la dicitura “Domanda selezione per l’affidamento del servizio di addetto stampa triennio 2025/2027”); oppure inviata per posta raccomandata A/R (il plico dovrà riportare all’esterno la dicitura “Domanda selezione per l’affidamento del servizio di addetto stampa triennio 2025/2027”) o inviata per Pec, all’indirizzo comune.massamarittima@postacert.toscana.it.

In questo caso è richiesto l’invio di un file unico in formato Pdf non modificabile contenente la scansione della domanda con gli allegati. Nell’oggetto della Pec con cui si invia la domanda dovrà essere riportata la dicitura “Domanda selezione per l’affidamento del servizio di addetto stampa triennio 2025/2027”. In caso di invio multiplo si terrà conto esclusivamente dell’ultima Pec inviata.

Tutta la documentazione è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2024/10/Selezione-per-servizio-di-addetto-stampa-2025-2027.html