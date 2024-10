Manutenzione dei corsi d’acqua: il Consorzio di Bonifica al lavoro all’Isola del Giglio

Isola del Giglio (Grosseto). Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è di nuovo all’Isola del Giglio per il consueto programma di manutenzioni ordinarie sui corsi d’acqua.

“Interveniamo in due periodi – ricorda Massimo Tassi, responsabile area manutenzioni di Cb6 –, una prima dell’estate per rendere la stagione estiva più sicura per tutta l’isola e fare in modo che i turisti trovino un ambiente curato e accogliente. Una durante l’autunno, affinché questo territorio, bellissimo ma particolarmente fragile, sia più preparato alle piogge”.

Così, anche in questo mese di ottobre, una squadra è attiva sul territorio per rimuovere la vegetazione infestante in eccesso sui principali corsi d’acqua del complesso reticolo idraulico del Giglio. Particolare attenzione viene riservata a quelli più vicini ai centri abitati e più esposti a problematiche idrauliche di deflusso verso il mare.