Centro di raccolta: sarà possibile conferire anche scarti di attività di costruzione e demolizione

Magliano in Toscana (Grosseto). Un nuovo servizio per i cittadini di Magliano in Toscana.

Da oggi, nel centro di raccolta sarà possibile conferire anche gli scarti di piccoli interventi domestici di edilizia. Sono ammesse piccole partite di demolizioni provenienti da attività fatte in autonomia e anche il conferimento di sanitari privi di rubinetteria e parti in plastica. Se ripetuti nel tempo, si ammettono normalmente conferimenti fino a 4 secchi grandi (quelli normalmente adibiti alla pittura) ad ogni accesso.

“Con questa novità – spiega il sindaco Gabriele Fusini – andiamo a offrire un nuovo, importante, servizio per i cittadini di Magliano in Toscana. Si tratta di un altro passo avanti verso una nuova consapevolezza e attenzione all’ambiente, che si unisce alle misure di controllo e sanzione che stiamo portando avanti contro chi non conferisce i rifiuti in maniera corretta e soprattutto contro chi li abbandona abusivamente. Ringraziamo, quindi, Sei Toscana per questa miglioria”.

Gli orari

Il centro di raccolta di Magliano in Toscana si trova in località Le Banditelle, lungo la Strada provinciale Sant’Andrea, ed è aperto, nel periodo invernale (dal primo settembre al 30 giugno) ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 8.30 alle 12:30; il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18.

Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800.127484.