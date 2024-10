Lavori anti allagamento: al via l’intervento del Comune sulla strada Panoramica

Scarlino (Grosseto). Da lunedì 13 ottobre iniziano i lavori per pulire e riprofilare, laddove necessario, i fossi al lato della carreggiata della strada Panoramica della Rocca nel centro urbano di Scarlino.

Il materiale di risulta verrà accantonato temporaneamente nella zona dei tavoli del piazzale panoramico e poi riutilizzato, dove necessario, per ridare le giuste linee alle scarpate.

«Si tratta del primo di una serie di interventi utile a mantenere in sicurezza le strade comunali – spiega Cesare Spinelli, assessore ai lavori pubblici –: cercheremo di lavorare per evitare possibili disagi durante le piogge nelle zone di competenza comunale. Lunedì partiamo con la strada Panoramica, via di accesso al capoluogo e più a rischio in caso di maltempo: purtroppo, le ultime piogge dimostrano che le ondate temporalesche sono sempre più impattanti e dobbiamo cercare di evitare i disagi sulla viabilità».