Il campo sportivo si rifà il trucco: investiti oltre 360mila euro

Scansano (Grosseto). Domenica 13 ottobre, in occasione dell’incontro casalingo della Polisportiva Scansano contro lo Sticciano, sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo di Scansano.

Una ristrutturazione importante, di oltre 360.000 euro, resa possibile grazie ai contributi della Regione Toscana per l’impiantistica sportiva, con una compartecipazione del Comune di Scansano di circa 19.000 euro.

I lavori

Nello specifico, si è trattato di un completamento, miglioramento ed efficientamento energetico dell’intero impianto: è stata sostituita tutta l’illuminazione esterna, con l’installazione di proiettori e Led ad altro rendimento, è stata sostituita l’illuminazione interna, è stata effettuata la coibentazione degli spogliatoi tramite cappotto termico e la sostituzione degli infissi con altri nuovi in Pvc a taglio termico, sono stati coibentati i locali accessori, è stata installata una nuova caldaia a Gpl ad alto rendimento, più nuovi corpi scaldanti, è stato installato un nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con sistema di accumulo a batterie di ioni di litio. Altri miglioramenti hanno riguardato la sicurezza della strutture. Si calcola che, grazie a questi interventi, i costi di gestione, riferiti alle utenze, possano ridursi di oltre il 50%.

«Sono contenta – afferma il sindaco Maria Bice Ginesi – di riconsegnare alla Polisportiva Scansano questo impianto rinnovato. Per la nostra amministrazione lo sport è molto importante, soprattutto come strumento di divertimento e integrazione per i ragazzi e i bambini del territorio comunale. In questa anni, la Polisportiva Scansano ha lavorato molto bene in questo senso, sono convinta cha adesso, anche grazie a queste strutture rinnovate, potrà ottenere risultati ancora migliori.».

Tutti i cittadini sono inviati domenica 13 ottobre alle 14.30 per partecipare alla cerimonia di inaugurazione e seguire poi tutti insieme la partita della Polisportiva Scansano.