Consiglio regionale: dalla variazione di bilancio oltre 3 milioni in provincia di Grosseto

Firenze. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato nella seduta di ieri, mercoledì 2 ottobre, la seconda variazione al bilancio di previsione: in provincia di Grosseto arriveranno 3 milioni e 138mila euro per finanziare sei interventi.

“Si tratta di risorse per interventi straordinari – spiegano Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana, e Donatella Spadi, consigliera regionale –, come quello per i danni alla pesca in laguna e quello a ristoro delle imprese turistiche di Ansedonia; per interventi, invece, programmati su infrastrutture di particolare rilevanza per le comunità, come quelli a Santa Fiora, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario e Magliano in Toscana. La Regione risponde, ancora una volta, in modo concreto alle esigenze di sviluppo del territorio e delle imprese che hanno dovuto affrontare difficoltà consistenti ed inaspettate”.

Di seguito i contributi nel dettaglio: