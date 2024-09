Gli accessi a Cala Violina e al parcheggio di Val Martina tornano gratuiti: il bilancio del Comune

Scarlino (Grosseto). Da martedì primo ottobre gli accessi a Cala Violina e al parcheggio di Val Martina saranno aperti e gratuiti.

Si è conclusa lunedì 30 settembre la gestione controllata della spiaggia e dell’area per i veicoli: l’assessore al turismo Silvia Travison, insieme al personale delle Bandite di Scarlino, ha salutato gli operatori della cooperativa Auxilium Vitae che si sono occupati del controllo degli accessi.

«È stata una stagione in linea con gli anni passati rispetto agli accessi, fatta eccezione per il mese di settembre, quando gli ingressi sono diminuiti chiaramente per le condizioni climatiche – spiega l’assessore –, l’organizzazione ha funzionato molto bene e per questo ringrazio i dipendenti delle Bandite e il personale della cooperativa, che hanno saputo accogliere nel migliore dei modi gli utenti, come ci dimostrano le recensioni lasciate sul web da moltissime persone.

I numeri di Cala Violina, come abbiamo sempre sottolineato, non riflettono chiaramente l’andamento della stagione estiva: le presenze in spiaggia sono 700 al giorno e la richiesta è molto più alta nei periodi di maggior afflusso turistico. Quest’organizzazione, diventata in Toscana un esempio di buona gestione di un patrimonio naturalistico di alto rilievo, permette di tutelare Cala Violina e ai bagnanti di godere appieno della bellezza di quel luogo. La nostra amministrazione porterà avanti questo progetto, in cui ha sempre creduto e continua a credere, cercando ogni anno di migliorare i servizi correlati».