Contributi abbattimento barriere architettoniche nelle case: approvato regolamento

Grosseto. Questa mattina, il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato il regolamento per l’erogazione di contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.

“Si tratta – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di un’iniziativa spontanea della nostra amministrazione. Abbiamo ritenuto opportuno andare a migliorare il grado di terzietà nell’applicazione delle norme”.

Soddisfatto l’assessore all’urbanistica, Fabrizio Rossi: “Andiamo – spiega Rossi – a offrire un’ulteriore garanzia che ogni procedura di questo genere sia affrontata nel migliore dei modi. Un passo in avanti, dunque, che testimonia una grande sensibilità politica verso questo tema”.

Il regolamento

In particolare, il regolamento disciplinerà: le modalità di presentazione della domanda per accedere ai contributi regionali, il contenuto della stessa domanda e la documentazione da allegare; i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi da erogare e le modalità di formazione della graduatoria di merito con l’attribuzione dei relativi punteggi; i criteri e le modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente; i soggetti legittimati alla presentazione della domanda di contributo; la tipologia di interventi ammessi al contributo; l’istruttoria amministrativa e la modalità di erogazione del contributo ai soggetti aventi diritto; le cause di decadenza e di revoca dell’attribuzione del contributo.