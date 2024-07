Cala Violina: il servizio ristoro è tornato in funzione

Scarlino (Grosseto). È stato ripristinato il servizio ristoro di fronte alla spiaggia di Cala Violina. Pochi giorni fa, a seguito di un controllo al mezzo utilizzato dal concessionario dell’appalto, l’attività si era fermata: il veicolo proposto da chi svolge il servizio non era risultato in regola con le normative vigenti.

L’amministrazione comunale ha provveduto ad informare subito i fruitori della spiaggia attraverso l’utilizzo delle mail indicate al momento della prenotazione e ne aveva dato comunicazione a mezzo stampa proprio per assicurarsi che tutti fossero a conoscenza della situazione.

«Il progetto su Cala Violina, e sul Parco delle costiere in maniera più ampia, va nella direzione di offrire un servizio di alta qualità a tutti coloro che frequentano le nostre cale – dichiarano il sindaco Francesca Travison e l’assessore al turismo Silvia Travison –: abbiamo lavorato tanto affinché ci fosse un equilibrio tra la salvaguardia dell’ambiente e l’aspetto turistico/ricettivo. Tutelare il patrimonio naturalistico significa anche garantire a chi arriva nel nostro territorio un’accoglienza di alto livello, per offrire un’esperienza all’altezza delle aspettative e delle bellezza ambientale. Anche il servizio ristoro rientra nel progetto: è importante mettere a disposizione un’attività di vendita di bevande e alimenti, ma nel contempo è fondamentale che le regole siano rispettate. Da parte nostra continueremo a vigilare affinché tutto sia nella norma, dall’altra serve la collaborazione di chi ha vinto l’appalto, proprio per arrivare ad offrire un servizio di alta qualità e rispettoso dell’ambiente. Adesso la situazione pare risolta, ma non abbasseremo l’attenzione».