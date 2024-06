Sostegno alla locazione 2024, l’assessore: “Boom di domande, aiuteremo centro famiglie”

Grosseto. Viva soddisfazione da parte dell’assessore al sociale del Comune di Grosseto, Sara Minozzi, per il bando al sostegno alla locazione 2024: “Sono entusiasta di annunciare che il bando ha registrato un enorme successo, ricevendo ben 45 domande in appena 3 giorni. Questo dimostra l’efficacia e l’importanza del nostro intervento a supporto delle famiglie in difficoltà – dichiara l’assessore -. Occorre inoltre evidenziare come il Comune di Grosseto sia uno dei pochi municipi che, già dall’anno scorso, offre un sostegno alla locazione che supporta le famiglie con un contributo pari alla metà del canone d’affitto, permettendo loro di pagare immediatamente il 50% dello stesso senza dover attendere rimborsi successivi. Un sistema che concede da un lato di aiutare l’inquilino e che dall’altro rassicura anche il proprietario dell’immobile, che riscuote immediatamente il canone di locazione”.

“Il Comune di Grosseto, anche quest’anno, per il sostegno alla locazione ha stanziato ben 220mila euro. Risorse preziose che aiuteranno oltre 100 famiglie, con Isee inferiore a 15mila euro, a beneficiare di una riduzione immediata. Al sostegno alla locazione si aggiunge il consueto contributo affitto di 270mila euro, al quale sarà possibile fare domanda a partire dal mese di settembre – termina Sara Minozzi –. Dunque, in totale, il Comune ha stanziato circa 500mila euro per sostenere le famiglie in difficoltà. Un impegno significativo per il nostro territorio, che l’amministrazione sostiene esclusivamente con risorse proprie”.