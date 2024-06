Terminati i lavori dell’ufficio elettorale: i ringraziamenti del Prefetto

Grosseto. Si è concluso il lavoro dell’ufficio elettorale provinciale costituitosi in Prefettura nelle settimane precedenti al voto. La macchina organizzativa ha funzionato ininterrottamente e senza intoppi.

“Voglio rivolgere un sentito ringraziamento – ha dichiarato il Prefetto, Paola Berardino – a tutto il personale della Prefettura e degli uffici comunali della provincia che hanno collaborato in maniera sinergica per fare sì che le operazioni elettorali si svolgessero senza problemi. Il mio grazie va anche alle forze dell’ordine e alle polizie locali, che hanno consentito che le operazioni di voto si svolgessero nella corretta cornice di sicurezza, e al reggimento Savoia Cavalleria per il supporto logistico”.

La Prefettura ha seguito le operazioni elettorali in tutti i Comuni chiamati al voto per le elezioni europee e nei quattordici nei quali si è votato per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali.

Da sabato 8 giugno e fino al termine delle operazioni è rimasto attivo in Prefettura un servizio per la raccolta delle notizie sull’andamento delle operazioni di voto, sui risultati degli scrutini e per le richieste di quesiti pervenuti dai Presidenti di seggio.

Il personale prefettizio si è occupato anche delle attività legate alle commissioni elettorali e alle ammissioni al voto dei cittadini che ne hanno fatto richiesta.

Dopo aver valutato la documentazione presentata dai Comuni e la sussistenza di tutti i presupposti, sono stati ammessi al voto in prossimità, o nel corso delle elezioni, 10 cittadini (1 a Grosseto, 1 ad Arcidosso, 1 a Castel del Piano, 1 a Massa Marittima, 5 a Roccastrada e 1 a Seggiano).