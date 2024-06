Associazioni culturali: il Comune concede oltre 200mila euro di contributi

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale di Orbetello rende noto di aver concesso alle associazioni culturali del territorio contributi per 209mila e 990 euro, tra contributi ordinari e straordinari.

Con delibera di Giunta, l’amministrazione accoglie le richieste delle associazioni in regola con la presentazione della necessaria documentazione e anche alcune tra quelle pervenute oltre il termine regolamentare del 31 marzo, ritenendo le medesime di particolare rilievo per significatività nell’apporto alla crescita e alla valorizzazione della comunità locale, per valenza culturale e per la ricaduta sul tessuto economico del territorio.

Contributo ordinario

Pro Loco Albinia € 50.000,00 (40,99 %)

Associazione Ager Cosanus € 2.000,00 (32,32%)

Corpo bandistico Città di Orbetello € 14.000,00 (63,64 %)

Associazione Kaletra Contemporanea € 40.000,00 (39,93 %)

Proloco Fonteblanda € 5.000,00 (49,51%)

Associazione Corrente Alternata € 3.000,00 (20,52%)

Contributo straordinario

Proloco Lagunare per eventi estivi € 12.590,00 (61,15%)

Proloco Lagunare per Jurassic Lagoon € 19.000,00 (67,75%)

Associazione Agape Onlus € 2.500,00 (11,76 %)

Associazione Duca d’Arcos € 1.000,00 (86,96 %)

Associazione Sound & Image € 25.000,00 (40,99 %)

Associazione Imago € 15.000,00 (51,73%)

Associazione Hypermaremma € 15.000,00 (50,40 %)

Associazione Corsa dei Barchini € 1.300,00 (72,23%)

Associazione In Itinere € 3.000,00 (50,24%)

Proloco Albinia per progetto Tommy € 1.000,00 (46,52%)

Associazione Odysseus € 600,00 (50%)

Totale stanziamento

€ 209.990,00

Ai soggetti che ne hanno fatto richiesta, è riconosciuta l’anticipazione della liquidazione del 50% della somma concessa in sostegno delle spese iniziali di organizzazione degli eventi.