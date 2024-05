Bilancio, il sindaco: “Conti del Comune molto positivi, Aldi stia sereno”

Orbetello (Grosseto). “Aldi può dormire su sette cuscini. La situazione economica dell’ente è florida e positiva, tanto che nel consuntivo che abbiamo approvato proprio stamattina in Giunta abbiamo oltre 2 milioni di euro di avanzo libero a disposizione”.

A dichiararlo, è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, che replica all’esponente di Azione sul bilancio del Comune.

“Per quanto riguarda il fondo cassa, la diminuzione deriva essenzialmente da opere pubbliche realizzate dalla nostra amministrazione comunale per conto di altri enti, pagate e non riscosse ancora dagli enti medesimi – spiega il sindaco -. Ad esempio, solo per il recupero del litorale, con interventi fatti dalla nostra amministrazione comunale su delega della Regione, dobbiamo riscuotere dalla Regione medesima circa 3 milioni di euro di spese già sostenute, che a breve ci verranno liquidate; solo quelle da sole giustificano la diminuzione dei 3 milioni dal 2022″.

“Quindi Aldi stia sereno perché l’attività della nostra amministrazione comunale va a gonfie vele, senza intoppi. E dato che siamo particolarmente attenti e competenti e vogliamo mantenere l’ottimo stato economico del nostro bilancio e del nostro Comune, abbiamo anche assegnato agli uffici un apposito obiettivo in via preventiva di verifica attenta anche per il futuro – termina Casamenti -. Quindi nessuno scenario da film di Agatha Christie”.